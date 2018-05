Koning bezoekt gewonde agenten schietpartij Luik

Koning Filip, premier Charles Michel en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben een bezoek gebracht aan de politieagenten die gewond raakten bij de schietpartij van vanmorgen in het centrum van Luik. Dat heeft Nathalie Evrard, woordvoerster van het ziekenhuis CHR de la Citadelle, gemeld.

Nadat ze uit het crisiscentrum op het politiecommissariaat van Luik waren vertrokken, begaven de koning, de premier en minister Jambon zich naar het ziekenhuis waar de vier politieagenten zijn opgenomen. Vier agenten raakten gewond door kogels toen de schutter bij het verlaten van het atheneum naar de politie schoot.

De dader, Benjamin Herman, werd daarop doodgeschoten. Hij was maandag niet naar de gevangenis teruggekeerd van een penitentiair verlof.

Gepraat en geïnformeerd

"De koning heeft wat met de gewonden gepraat, naar hun verwondingen gevraagd. Hij heeft ze niet allemaal bezocht, want een van hen lag nog op de operatietafel", preciseerde de woordvoerster van het CHR (Centre hospitalier régional), waar ook een vrouwelijke bediende van het atheneum Léonie de Waha in shock werd opgenomen.

In deze school had de dader zich verschanst nadat hij twee politievrouwen had doodgeschoten. Volgens Evrard zijn de vier politiemannen buiten levensgevaar, maar blijven drie van hen nog in het ziekenhuis. Andere politieagenten werden in shock in de kliniek Saint-Joseph opgenomen.