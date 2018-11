Koning Albert woont Te Deum bij op Koningsdag

Koning Albert heeft vandaag, op Koningsdag, het Te Deum bijgewoond in de kathedraal van Sint-Goedele en Sint-Michiel in Brussel. Het is zijn eerste publieke optreden sinds zeker is dat hij DNA zal moeten afstaan om zijn verwantschap met Delphine Boël duidelijk te maken. Vragen daarover wilde de koning niet beantwoorden. Koningin Paola was er niet bij, zij herstelt nog van een lichte beroerte. Prins Laurent en prinses Claire waren wel van de partij. Er was ook een ruime delegatie van de federale regering aanwezig tijdens de viering, onder wie Sander Loones (N-VA), de nieuwe minister van Defensie.