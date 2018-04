Koning Albert krijgt nieuwe aortaklep

Koning Albert krijgt over tien dagen een nieuwe aortaklep. Dat hebben zijn artsen bevestigd aan Het Nieuwsblad. Gisteren liet Albert onderzoeken uitvoeren in het Brusselse Universitair Ziekenhuis Saint-Luc.

De koning moest gisteren naar het ziekenhuis om te bepalen welke behandelingen de koning moet krijgen voor zijn aortaklepstenose. Dat is een vernauwing van de aortaklep, die daardoor niet wijd genoeg open kan. De aortaklep zorgt er normaal gezien voor dat het bloed, dat van de linkerkamer naar de rest van het lichaam gepompt wordt, niet naar het hart kan terugkeren.

Nieuwe hartklep

Het ging niet om een spoedopname, maar de koning moest wel de nacht doorbrengen in het ziekenhuis. Volgens Het Nieuwsblad hebben zijn artsen beslist dat de koning over tien dagen een nieuwe hartklep krijgt.

“We wisten al enkele jaren dat zijn aortaklep aan het vernauwen was, nu werd het kritisch”, zegt hartchirurg Hugo Vanermen in de krant. “De jongste tijd voelde hij af en toe druk op de borstkas. Hij was kortademig en sneller vermoeid. De koning maakte zich daar zorgen over.”

Vanermen, die in 2000 vier overbruggingen aanbracht in het hart van de koning en nu toekijkt op de behandeling, bezocht Albert gisteravond op zijn kamer. “Ik heb de koning en de koningin gerustgesteld. Hij zal zich na de operatie beter voelen.”

Al tijdje hartproblemen

De koning heeft al langer hartproblemen. In 2000 kreeg hij al vier overbruggingen omdat zijn kransslagaders vernauwd waren. Het is trouwens een familiekwaal: ook zijn broer, halfbroer en vader hadden een zwak hart. Albert wordt dit jaar 84.

Bekijk ook: