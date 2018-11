Koning Albert II is niet opgeroepen voor DNA-test volgende week

Koning Albert II heeft geen oproepingsbrief gekregen om zich volgende week te melden in het Brusselse Erasmusziekenhuis voor een DNA-test. Dat heeft zijn advocaat laten weten na berichten in de media. Meester Alain Berenboom laat weten dat de vorst eerst een advocaat bij het Hof van Cassatie zal raadplegen voordat hij hierover een beslissing neemt.

Volgens de krant Het Nieuwsblad zouden Delphine Boël, haar moeder Sybille de Selys Longchamps en koning Albert II een oproepingsbrief hebben gekregen om zich volgende week al in het Brusselse ziekenhuis te melden. Le Soir berichtte vandaag dat de vorst niet op de uitnodiging zal ingaan. Maar volgens zijn raadsman is "de koning niet opgeroepen is voor een DNA-test".

Op 5 november stelde het hof van beroep in Brussel vast dat Jacques Boël niet de biologische vader van Delphine Boël is. Om zeker te zijn dat Albert II haar vader is, heeft het hof de koning bevolen om een DNA-test te ondergaan. Hij heeft tot februari de tijd om de beslissing van het hof van beroep aan te vechten en cassatie aan te tekenen.

Zijn advocaat benadrukt dat Albert II nog steeds wacht op advies van een advocaat van het Hof van Cassatie voordat hij beslissing neemt over het al dan niet aantekenen van cassatieberoep en of hij zich zal laten onderwerpen aan een DNA-test.