Koning Albert heeft DNA-staal afgestaan

Koning Albert heeft gisteren in de ochtend een DNA-staal afgestaan in de zaak rond Delphine Boël. Dat heeft de advocaat van koning Albert bevestigd aan VTM NIEUWS. Er hing de koning een dwangsom van 5.000 euro per dag boven het hoofd. Het is niet duidelijk of dat de reden van zijn beslissing is.

De resultaten van het DNA-onderzoek zullen wel geheim blijven tot er een nieuwe beslissing valt bij het gerecht.

Eerder deze maand beslist het Brusselse hof van beroep dat Koning Albert een dwangsom van 5.000 euro moet betalen per dag dat hij geen DNA afstaat.

Erfenis

Zo gaat het gerecht in op de vraag van Boël. Als uit de test blijkt dat Koning Albert de biologische vader is van Delphine Boël, heeft zij recht op een achtste van zijn erfenis. want de helft van zijn erfenis is voorbehouden voor zijn kinderen.

Delphine Boël zal echter geen aanspraak kunnen maken op de troon. Ook op een dotatie zal Boël, wat de uitslag ook is, nooit recht hebben.

