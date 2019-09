Michel Lelièvre (48), de handlanger van Marc Dutroux die medeplichtig was aan de ontvoering en opsluiting van vier van de slachtoffers van Dutroux, wil vrijkomen onder elektronisch toezicht. Maar de beslissing of Lelièvre al dan niet vervroegd zal vrijkomen met een enkelband zal allicht nog een week op zich laten wachten. Eefjes vader Jean Lambrecks stond oog in oog met Lelièvre in de rechtszaal: “Angstaanjagend”.