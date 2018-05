Kompaan Herman omgebracht met 15 slagen

De ex-gedetineerde Michaël Wilmet is omgebracht met vijftien slagen op het hoofd. Dat zegt het parket van Luxemburg, nadat een autopsie is uitgevoerd op het lichaam van het slachtoffer. Het parket bevestigt dat Benjamin Herman, de dader van de drie moorden in Luik van gisteren verdacht wordt, maar uitsluitsel hierover is er nog niet. Wilmet en Herman kenden elkaar uit het drugsmilieu.

Het lichaam van Wilmet werd gisterenochtend bij hem thuis aangetroffen in On (Marche-en-Famenne). Het moordwapen was een "scherp voorwerp", aldus het parket van Luxemburg. "We voeren op dit moment verschillende onderzoeksdaden uit."

Wilmet is mogelijk het vierde slachtoffer van Herman. Het onderzoek naar de dood van Wilmet is in handen van het lokale parket in Luxemburg. Het federaal parket voert een apart onderzoek naar de schietpartij in Luik, die door terreurgroep IS alvast werden opgeëist als een terroristische aanslag.