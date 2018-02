Komende dagen worden "ijsdagen"

Er komen volgende week een paar ijsdagen aan. Morgen, dinsdag en woensdag komt het kwik ook overdag niet boven het vriespunt uit. Dat zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Er staat ook nog een schrale wind die het nóg kouder maakt”, zegt hij.

“De gevoelstemperatuur ligt door die schrale wind tussen de -7 en de -10 graden”, zegt Duboccage. ’s Nachts zakt het kwik tot -8 graden.

Aan het einde van de week wordt het opnieuw wat zachter. “Er komt een overgangsperiode, waarin er kans is op sneeuw of aanvriezende regen”, legt Duboccage uit. "Dat is vooral vrijdag het geval."

Volgend weekend wordt het nog een pak zachter. Het kwik stijgt zelfs tot plus 8 graden.

