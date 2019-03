Kom op tegen Kanker wil roken tijdens concert verbieden

Kom op tegen Kanker gaat polsbandjes uitdelen in verschillende concertzalen om duidelijk te maken dat het verboden is om tijdens een concert een sigaret op te steken. "Want rocken doe je binnen, maar roken doe je buiten", luidt het.

De campagne #smokefreeconcerts krijgt de steun van concertpromotoren en zaaluitbaters. "Voor hen is dit een welgekomen initiatief, want als er in hun zalen wordt gerookt, moeten zij de boete betalen", zegt de organisatie.

Polsbandjes

Onder meer de Ancienne Belgique, Live Nation, het Sportpaleis en de Vooruit werken mee. Ook de VRT-zenders MNM en Studio Brussels zullen bandjes uitdelen tijdens hun evenementen. De initiatiefnemers hopen met de polsbandjes rokers subtiel duidelijk te maken dat ze binnen niet mogen roken. "Wanneer iemand een sigaret opsteekt, zijn mensen niet geneigd om daar een opmerking over te maken", stelt Kom op tegen Kanker vast.

"Als iemand een sigaret opsteekt tijdens een concert, roken anderen passief mee en ademen ook zij de schadelijke stoffen uit de tabaksrook in. Daarnaast zet hetanderen aan om er dan ook eentje op te steken."

De gezondheidsschade die dat teweegbrengt, is volgens Kom op tegen Kanker niet min. "Meerokers lopen een hoger risico op hartziektes, hartaanvallen - een op de tien hartaanvallen wordt veroorzaakt door passief roken - de longaandoening COPD, astma en longkanker. Passief roken door zwangere vrouwen verhoogt dan weer de kans op vroeggeboorte."