Kolonel Van Pee vindt studie "overroepen"

Kolonel Harold Van Pee, die de leiding heeft over de vervangingsprocedure van de F-16's, wist naar eigen zeggen van de studies van vliegtuigbouwer Lockheed Martin over de levensduur van de toestellen. "Maar die studie vertelt niets nieuws. Die is overroepen", zegt hij in Het Belang van Limburg.

"Je kan een oldtimer ook honderd jaar langer laten rijden. De vraag is wat je nog effectief met die F-16's kan doen. Deze studie gaat over de carrosserie, niet over het hele wapensysteem", zegt Van Pee.

"De studie is ook besteld door een heel andere dienst. Een van die mensen heeft mij de studie doorgestuurd. Ik kende de context niet en heb toen de vraag gesteld aan zijn meerdere, iemand van Material Resources: 'Wat moet ik hiermee?' Het antwoord luidde: 'We hebben dat bestudeerd, maar het resultaat is dat het niet haalbaar is.'"

Bekijk ook: