Kogel belandt in kinderkamer

In Schilde, bij Antwerpen, is in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten op een appartementsgebouw. Twee kogels kwamen telkens in de kinderkamer van de twee gelijkvloerse flats terecht. Het parket onderzoekt of de schietpartij te linken is aan het drugsmilieu.

De Turnhoutsebaan werd gisterochtend vroeg opgeschrikt door een reeks schoten. Onbekenden vuurden schoten af op de benedenverdieping van het flatgebouw en op geparkeerde wagens.

Het is niet de eerste keer dat een woning in Antwerpen en omgeving wordt beschoten. Doorgaans ging het om een afrekening in het drugsmilieu.