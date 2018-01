Koeriers Deliveroo op de fiets uit protest

Meer dan honderd fietskoeriers van Deliveroo hebben gisterenavond op verschillende plaatsen actiegevoerd, uit protest tegen de verandering van hun statuut. Zo trokken ze in Brussel met de fiets door de binnenstad en vroegen aan de restaurantuitbaters om geen bestellingen meer aan te nemen van het bedrijf.

In Brussel alleen al waren een 70-tal fietskoeriers aanwezig om hun ongenoegen te uiten over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Vanaf eind deze maand moeten ze namelijk verplicht als zelfstandige werken. Ze worden dan betaald per levering en niet langer per uur, waardoor ze wellicht minder zullen verdienen. Daarnaast moeten ze binnenkort ook hun eigen verzekering regelen.

"Het nieuwe statuut biedt nog veel onzekerheid voor studenten, die toch 85 procent van de koeriers bij Deliveroo uitmaken", zegt Steven Steyaert van de socialistische transportbond BTB. "Bijvoorbeeld voor het kindergeld of voor hun studietoelage".

Nog niet gedaan

Het collectief kondigde aan elke zaterdagavond tot het einde van de maand het werk te willen neerleggen. Afgelopen vrijdag werd voor het eerst sociaal overleg opgestart. Binnen veertien dagen zou de Deliveroo-directie met het collectief en de vakbonden opnieuw rond de tafel gaan zitten.