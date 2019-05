Koen Geens schrapt Midzomerfeest "uit respect voor nabestaanden Julie"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) annuleert het Midzomerfeest dat hij zondag gepland had in Leuven. "Uit respect voor en medeleven met de ouders, familie en de omgeving van Julie, hebben we besloten om ons Midzomerfeest dit jaar niet te laten doorgaan", zegt de CD&V-minister.

Zondag wordt in Antwerpen een stille mars gehouden tegen (seksueel) geweld. Het droevige verhaal laat ook buiten Antwerpen niemand onbewogen.

Vrijdagavond zal er een mars voor Julie plaats vinden in Bruggeen in Kortrijkkomen vrouwen samen om een vrouwenketting voor hun vrijheid te maken.