KMI waarschuwt voor onweer

Het KMI waarschuwt voor plaatselijk veel regen en onweer vanavond vanaf 22 uur.

Deze avond en nacht wordt vochtige en onstabiele lucht over onze streken aangevoerd waarin buien tot ontwikkeling kunnen komen. De meest intense buien trekken waarschijnlijk van oost naar west over de noordelijke helft van het land en kunnen gepaard gaan met onweer en plaatselijk veel regen in korte tijd, luidt het bij het KMI.

Code geel geldt vanaf 22 uur in de provincies Oost-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel, Waals-Brabant en Henegouwen, en vanaf 21 uur in de provincie Luik.