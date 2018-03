KMI waarschuwt voor gladde wegen

Morgennamiddag trekt een winterse neerslagzone vanaf de Franse grens over ons land. Het KMI waarschuwt voor gladheid in alle provincies.

De kust en de provincies West-Vlaanderen, Luxemburg en Namen worden er het eerst mee geconfronteerd, vanaf omstreeks 13 uur. De neerslagzone bereikt het uiterste noordoosten pas tegen de avond, meldt het KMI, dat tot na middernacht code geel hanteert wegens verwachte gladheid op de grond.

Vooral in het zuidwesten van het land is sneeuw, afgewisseld met aanvriezende regen mogelijk. Elders gaat het veelal om sneeuw. Er kan een sneeuwdek gevormd worden tussen 1 of 2 cm in het noordoosten en tot plaatselijk 5 cm elders, aldus de melding.