Het voelt de komende dagen weer wat meer aan als winter. Vandaag mogen we ons verwachten aan buien met regen en korrelhagel en in de Ardennen mogelijk zelfs sneeuw. Het KMI waarschuwt voor gladde wegen, zowel deze ochtend als komende nacht.

Vandaag is het droog in de ochtend, maar nadien komen er winterse buien opzetten. Zij brengen regen, korrelhagel, smeltende sneeuw, sneeuw en kans op onweer mee. Vooral in de Ardennen kan het volgens het KMI gevaarlijk glad worden, maar de ‘code geel’ voor gladheid geldt ook elders in het land. De maxima liggen rond 6 graden.

Vannacht breiden de opklaringen zich verder uit naar het zuidoosten. Later wordt het opnieuw zwaarbewolkt met toenemende buienkansen. De minima liggen rond 2 graden. "Het kan ook deze nacht gevaarlijk glad worden in het centrum en oosten van het land door ijsplekken en sneeuw", waarschuwt het KMI.

Winterse buien

Ook morgen zijn er winterse buien mogelijk bij 6 graden. Zaterdag volgt er regen in de namiddag, maar op zondag is het droog. Na het weekend is het meestal droog, maar het wordt kouder bij maxima rond 4 graden.

Bekijk hier het laatste weerbericht: