KMI waarschuwt voor bomcycloon

Donderdag trekt een stormdepressie over de Noordzee en krijgen we onstuimig weer. Volgens VTM-weerman David Dehenauw worden rukwinden tot 115 km/u verwacht, in het noorden van Nederland kan dit tot 150km/u oplopen.

Het gaat ook flink regenen donderdag, in de Ardennen wordt sneeuw verwacht. Na de middag wordt het droger maar de rukwinden kunnen voor problemen zorgen. Rukwinden tot 90 km/u tot 115 km/u zijn mogelijk.

Volgens meerdere weercomputers : donderdag een “bomcycloon” (rapid cyclogenesis) over de Noordzee (=drukdaling van minstens 24 hPa over 24u (woensdag 12u 990 hPa->donderdag 12 utc 965). 11-12 Bft in het zeegebied ten N van de Wadden en de Duitse Bocht, rukw tot 160 km/u daar — David Dehenauw (@DDehenauw) 15 januari 2018

Ook vrijdag zal het nog waaien en wordt smeltende sneeuw verwacht. In het weekend wordt het rustiger en droog.