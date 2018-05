KMI: "Pas op voor onweer vanavond"

Het KMI waarschuwt voor onweerachtige buien vanavond tussen 20.00 uur en donderdag 2.00 uur in de provincies Luik, Namen en Luxemburg. Vooral ten zuiden van Samber en Maas is er kans op veel neerslag, hagel en hevige rukwinden. In de stad Luik richtte het onweer al veel schade aan.

In die regio's geldt code oranje. Dat houdt in dat er hevige en verspreide onweders worden verwacht. Dit kan gepaard gaan met intense buien, hagelbuien of hevige rukwinden.

Gebouwen lopen dus mogelijk grote schade op. Het weersverschijnsel kan ook ontwortelde bomen, blikseminslagen en plaatselijke wateroverlast veroorzaken. Zulke situaties kunnen ook levensbedreigend zijn bij het nemen van al te grote risico's. Wees op uw hoede, luidt het.

Luik

In Luik richtte het onweer al veel schade aan in het centrum en de omgeving van de stad. Rond 20.30 uur had de brandweer al meer dan veertig interventies uitgevoerd en er moesten er nog een zestigtal volgen.

"pluie torrentiel sur les 10000 marches de liege" : https://t.co/vys646Pcae via @YouTube — Mike (@Mike00723) 16 mei 2018

Bekijk hier het meest recente VTM-weerbericht.