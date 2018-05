Klinkt Gents straks als West-Vlaams?

Steeds meer ‘rasechte’ Gentenaars spreken de g-klank uit als een h. Dat schrijft Het Nieuwsblad en blijkt uit een onderzoek naar het dialect. De reden? De invloed van West-Vlamingen in Gent en de omringende ‘boerse’ dialecten.

Uit het onderzoek naar het dialect van mensen uit Antwerpen, Ieper en Gent blijkt dat hoogopgeleide jonge vrouwen, met Gentse ouders, de g-klank vaker uitspreken als een h. Bij oudere Gentenaren is dat niet het geval. Nochtans is het het Gentse dialect hardnekkig, zegt onderzoekster Anne-Sophie Ghyselen. “Het weigert meestal invloeden van buitenaf over te nemen.”

In Gent is ongeveer tien procent van de inwoners van West-Vlaanderen afkomstig. Vorig jaar kwamen daar nog eens 2.000 West-Vlaamse Gentenaars bij. Maar volgens Ghyselen moeten we er niet voor vrezen dat het Gentse dialect verdwijnt. “Zo’n vaart zal het niet lopen. Het wegvallen van de g is een kenmerk van veel plattelands­talen rondom Gent, niet alleen van het West-Vlaams.”

Tussentaal

Maar ook langs de andere kant is er een invloed. West-Vlamingen passen hun taal veel vaker aan dan Gentenaren, zegt Ghyselen. “Ze moeten wel, anders worden ze niet begrepen.” Op die manier evolueert het dialect in Gent stilaan naar een tussentaal met een Gents of West-Vlaams accent.

En ook kinderen spelen een belangrijke rol in de verandering van het dialect. Kinderen van West-Vlaamse ouders, die in Gent naar school gaan, zullen vaker het dialect van hun leeftijdsgenootjes overnemen. Het kan dus heel goed zijn dat kinderen een rollende r ontwikkelen of al eens ‘vree wijs’ zeggen.