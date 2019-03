In Gent zijn 3300 mensen op straat gekomen voor de klimaatstaking. Op verschillende plaatsen in het land en ook in de rest van de wereld komen mensen op straat om te protesteren.

In Brugge kwamen 300 jongeren op straat. Het grootste deel kwam uit één en dezelfde school. In Brussel worden vanmiddag 30.000 mensen verwacht. In heel Australië kwamen 150.000 mensen op straat, daar wonen zo'n 24 miljoen mensen. Alleen al in Sydney waren 20.000 demonstranten op de been.