Klimaatspijbelaars voor zesde week op rij op straat

Voor de zesde week op rij komen de klimaatjongeren op straat. Deze keer strijkt de mars voor een betere toekomst en een beter klimaat opnieuw neer in Brussel en naast scholieren worden er vooral studenten verwacht. Naast Youth for Climate riep vooral Students for Climate in alle studentensteden en in de hogescholen en universiteiten op om donderdag naar Brussel af te zakken.

Net zoals de afgelopen weekend trekt de mars van klimaatspijbelaars van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid, door het hart van de hoofdstad. De politie verwacht opnieuw duizenden jongeren, want voor het evenement van Students for Climate staan al meer dan 6.000 personen op aanwezig en tonen nog eens 26.000 personen hun interesse.

De NMBS zet ditmaal geen extra treinen in om de mogelijke massa te vervoeren. "Op basis van de reizigers die we verwachten, moet het normale treinaanbod volstaan", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

De studenten willen het initiatief van de scholieren van Youth for Climate steunen en tonen dat ook zij voor de volle 100 procent achter hun eis voor een ambitieuzer klimaatbeleid staan. Students for Climate gaat nog verder en wil dat het volgende klimaatakkoord ook sociaal rechtvaardig is. "Een vlakke brandstofverhoging bijvoorbeeld treft enkel de sociaal zwakkeren", stelt Students for Climate-oprichter Bakou Mertens. "Vanaf volgende week gaan we in elke studentenstad debatten houden over mogelijke oplossingen. We zullen hier ook over stemmen om zo een algemeen beeld te krijgen van wat er leeft en hoe het wordt gedragen."