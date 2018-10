Klimaatrapport VN: rampzalige gevolgen als aarde 2 graden warmer wordt

Het is nog steeds mogelijk om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden, maar dan zijn wel "snel verregaande en ongeziene veranderingen" nodig. Dat zeggen klimaatonderzoekers in een nieuw rapport van het Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC). Maar zelfs een opwarming van 1,5 graden kan al verregaande gevolgen hebben.

Twee maanden voor de volgende VN-klimaatconferentie brengt het IPCC een nieuw rapport uit. Daarin wordt gewaarschuwd voor de gevolgen als de klimaatdoelstelling niet gehaald wordt.

De effecten van een opwarming met 1 graad zijn nu al te zien, luidt het: extreem weer, het stijgende zeeniveau en smeltende ijskappen. Maar het rapport schetst ook een erg somber beeld over een opwarming van 2 graden tegenover pre-industrieel niveau. Dat is de bovengrens in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

Maar als het ambitieuzere scenario van 1,5 graden gehaald wordt, zal het zeeniveau volgens de experts met 10 centimeter minder stijgen. En het is in dat geval ook veel minder waarschijnlijk dat de Noordelijke IJszee ijsvrij wordt in de zomer. Bovendien zouden de koraalriffen niet zo goed als helemaal verdwijnen, wat bij een stijging met 2 graden het geval zou zijn.

"Elk klein beetje extra opwarming speelt een rol" zegt Hans-Otto Pörtner van het IPCC in een statement. Hij waarschuwt voor "langdurige of onomkeerbare veranderingen" bij een overschrijding van de drempel van 1,5 graden opwarming. Het rapport besluit dat drastische bijsturingen in verschillende beleidsdomeinen nodig zijn.

Klimaatakkoord Parijs onvoldoende

“Het klimaatakkoord van Parijs werd in 2015 afgesloten om ervoor te zorgen dat de klimaatverstoring niet uit de hand zou lopen”, legt VTM-weervrouw Jill Peeters uit. “Het akkoord moet zorgt ervoor dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt met minder dan twee graden Celsius.”

Maar het document, dat pas vandaag gepubliceerd werd, toont aan dat een opwarming van 1,5 graden Celsius al rampzalige gevolgen kan hebben. Indien de uitstoot van broeikasgassen niet massaal wordt teruggedrongen, kan de aarde die temperatuurstijging al vanaf 2030 bereiken.

“We zullen boven die anderhalve graad opwarming gaan”, zegt Jill Peeters. “Maar daarover moeten we niet wanhopen. Het heeft grote gevolgen, maar het kan ook dat we maar even de anderhalve graad halen en de temperatuur daarna opnieuw daalt.”

"Vijf versnellingen hoger"

De Belgische milieubeweging roept eerste minister Charles Michel en minister-presidenten Geert Bourgeois, Rudi Vervoort en Willy Borsus op om de klimaatdoelstellingen stevig te verhogen en onze samenleving op weg te zetten naar een duurzame transitie. "Het klimaatbeleid moet vijf versnellingen hoger om een opwarming van meer dan 1,5 graden Celsius te vermijden", stellen de milieubewegingen Bond Beter Leefmilieu, IEW, Greenpeace en WWF in een reactie op het nieuwe rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN.