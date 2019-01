De Klimaatmars heeft zich omstreeks 13.30 uur op gang getrokken. Dat is een half uur eerder dan de officiële start, die gepland stond voor 14 uur. Intussen blijven de mensen toestromen aan het station van Brussel Noord.

De stoet van 'Rise the Climate' trekt nu richting Luxemburgplein, waar een reeks speeches gepland staan. In de omgeving van de Wetstraat is intussen ook een protestactie aan de gang, waar nog eens honderden mensen aan deelnemen.