Klimaatactivisten verlaten tentenkamp Wetstraat

De klimaatactivisten aan de Wetstraat hebben na een hele nacht in de koude hun tentenkamp opgebroken en hebben zich verplaatst naar het Troonplein. Daar hopen ze vandaag meer mensen te mogen ontvangen, bevestigt Greenpeace-woordvoerder Sarah Jacobs aan VTM NIEUWS.

Gisteren verdreef de politie de activisten uit de neutrale zone in de Wetstraat, dus sloegen de activisten hun kamp op aan de rand ervan. De zone was echter moeilijk bereikbaar en dus verplaatst de actie zich naar het Troonplein.

De actievoerders hopen met een ontbijt meer mensen naar daar te kunnen lokken om hun actie verder te zetten.

Wetswijziging

De actie begon gisteren om 18 uur in de Wetstraat voor het federaal parlement. De klimaatactivisten willen doorgaan tot morgen. Dan wordt er in het parlement gestemd over het grondswetartikel 7bis.

De toevoeging van een paragraaf aan dit artikel moet een bijzondere klimaatwet mogelijk maken die samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus verankert.