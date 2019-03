Klimaatactivisten ketenen zich vast in Wetstraat

In Brussel zijn verschillende klimaatorganisaties, waaronder Greenpeace en Youth for Climate, bezig met een Guerilla-actie. De klimaatactivisten bezetten het deel van de Wetstraat voor het federaal parlement. Ze eisen een grondswetswijziging die moet zorgen voor een ambitieus Belgisch klimaatbeleid.

De vele acties van de afgelopen maanden hebben nog geen politieke verandering opgeleverd en dus voelen de klimaatactivisten zich niet serieus genomen. De actie stopt daarom niet vanavond. De klimaatactivisten zullen in de buurt van het parlement blijven overnachten tot en met dinsdag. Dan wordt er in het parlement gestemd over het artikel 7bis. Die moet een grondwetswijziging en een ambitieuzer Belgisch klimaatbeleid mogelijk maken.