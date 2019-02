Klimaatactivisten herhalen: "Wereldwijde staking op 15 maart"

De boegbeelden van het klimaatprotest hebben opnieuw opgeroepen tot een wereldwijde staking voor het klimaat op 15 maart. Dat hebben ze aangekondigd op een persconferentie in Brussel. Ze roepen die dag iedereen op om op straat te komen, dus niet alleen de jongeren.

"We kunnen het niet overlaten aan de jongeren alleen. Dit is een oproep aan alle militanten om hen te mobiliseren en te ondersteunen en dat liefst met een stakingsaanzegging, zodat ze zonder schroom kunnen deelnemen", aldus een woordvoerder van Workers for Climate.

Vakbond ABVV laat alvast weten het voorstel principieel te steunen, maar over concrete gevolgen is nog niets duidelijk. Zij beslissen dinsdag over verdere stappen. ACV gaat geen stakingsinzegging indienen, maar roept wel op om te gaan betogen.

Dadelijk meer.