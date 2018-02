Kleuter zwaargewond na aanrijding

In het Oost-Vlaamse Melsele is een vijfjarig kind vandaag zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding in een nieuwe verkavelingswijk. De brandweer kwam rond 15.00 uur ter plaatse om het kind, dat onder een kleine auto gekneld zat, te bevrijden.

Het kind is voor het ouderlijk huis aangereden door een kleine auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, er is een onderzoek ingesteld door de politie.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen lag het kind onder de auto. Het was op dat moment nog bij bewustzijn. Het kind is met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd.