Kleuter in levensgevaar nadat ze aan zee met gocart van trappen rijdt

Een meisje van 3 jaar uit het Franse Mâcon, in Frankrijk, is gisterenavond levensgevaarlijk gewond geraakt door een ongeval met een gocart, op het Zeeheldenplein in Oostende. Ze was met haar broertje per ongeluk van de hoge trappen gereden. Ook haar broertje raakte gewond.

Het incident gebeurde iets over 20 uur gisterenavond. Een familie uit Macôn, op vakantie in Oostende, had verschillende gocarts gehuurd voor de kinderen. Het liep fout toen een meisje van drie en haar broertje naar beneden reden van de trappen. Ze maakten een zware buiteling en kwamen onder de gocart terecht.

De situatie leek meteen ernstig. “Het meisje werd met zware verwondingen overgebracht naar de kinderafdeling van het UZ in Gent. Het broertje liep lichte verwondingen op. Het slachtofferteam van onze politiezone ontfermt zich over de familie en volgt de situatie op”, zegt commissaris Katrien Jonckheere van de lokale politie Oostende.

