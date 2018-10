Kleuter (4) kritiek na val in kasteelvijver Gaasbeek

Een jongetje van vier jaar oud verkeert in levensgevaar nadat hij deze namiddag in de vijver van het kasteeldomein van Gaasbeek viel. De knaap was daar op schooluitstap met zijn kleuterklas uit Anderlecht.

Door een nog onbekende oorzaak viel het kleutertje tijdens het middagmaal rond 13 uur in de grote vijver achter het kasteel. De begeleiders konden de jongen zelf op de droge krijgen en starten onmiddellijk met de reanimatie. Ze kregen vrij snel bijstand van een voorbijganger met EHBO-kennis.

Een ziekenwagen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West was enkele minuten na de oproep ter plaatse en ook een MUG-team van het Algemeen Ziekenhuis van Halle snelde ter plaatse. De arts, verpleegkundigen en ambulanciers namen de reanimatie over en dienden zuurstof toe.

Toen er opnieuw een hartslag werd waargenomen, werd de kleuter met spoed overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette. Hoe de toestand daar verder evolueerde is niet duidelijk. Het parket Halle-Vilvoorde gaf de lokale politie opdracht parkbezoekers te verhoren om zo te kunnen achterhalen wat er zich precies heeft afgespeeld.

“De klasgenootjes, leerkrachten en begeleiders werden in eerste instantie opgevangen door twee medewerkers van onze politiezone die gespecialiseerd zijn in slachtofferopvang”, klinkt het bij de lokale politiezone Pajottenland. “Zij brachten ook de nodige diensten in kennis voor eventuele verdere nazorg.”

“Dit is een dramatisch ongeval en we hopen op een goede afloop”, klinkt het zowel bij de lokale politie als het gemeentebestuur. “We wensen de naaste familie, de school en de klasgenoten veel sterkte.”

Foto: archief