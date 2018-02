Kleiner bouwen is dé trend op Batibouw

Een van de thema’s op Batibouw is meer doen met minder ruimte. Door de aangekondigde betonstop mogen we tegen 2040 geen openstaande gronden meer gebruiken voor nieuwe woningen. Bouwen moet daardoor creatiever en vooral kleiner gebeuren en daar spelen standhouders op in.

De gemiddelde oppervlakte van een nieuwbouwwoning was in 2000 nog 160 vierkante meter. Vandaag is dat 133 vierkante meter. Diezelfde trend zien we bij appartementen: een nieuwbouwappartement is gemiddeld nog maar 75 vierkante meter groot.

Creatief omspringen met beperkte ruimte is dus de toekomst. Dat zie je ook bij de standhouders op Batibouw. “We optimaliseren alle hoeken. Elke centimeter wordt optimaal benut”, zegt Camille Peckstadt van Camber.

In de details

Ruimte optimaal benutten kan ook door ruimtes in elkaar te laten overgaan. “Waar een woning vroeger een aparte keuken had en een aparte living, worden die vandaag toch eerder in mekaar gevlochten”, legt Kristoff De Winne van Matexi uit.

Het zit vaak ook in de details. Voor mensen met een kleine keuken is er bijvoorbeeld een uittrekbaar werkblad dat je als tafel kan gebruiken. “Als je het niet meer nodig hebt, dan klap je het gewoon in”, demonstreert Ariane Dierick van Kvik Keukens.