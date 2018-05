Klasgenootjes nemen afscheid van Jade

De klasgenootjes van de kleine Jade, die vrijdag is verongelukt in Kortenberg, hebben vandaag opvang gekregen op school in Erps-Kwerps. Het kind liep met haar papa op het voetpad, toen een truckchauffeur de controle over het stuur verloor. Ze werd geraakt door een auto, die werd weggeslingerd. De school heeft een herdenkingshoekje voor haar gemaakt, met bloemen en een foto.

Een foto van Jade, haar eigen knuffel waarmee ze dutjes deed in de klas. De school van Jade richtte een rouwhoekje in waar kinderen kunnen stilstaan bij het verlies, “We merken dat het belangrijk is om op school aandacht te besteden aan het verlies. Kinderen komen spontaan op bezoek in het hoekje om afscheid te nemen en stil te staan bij wat is gebeurd”, zeggen Joris Casteels en Saar Hermans van het directieteam van VBS Mater Dei.

Tekening

De meeste kinderen maken een tekening: een hartje, een regenboog, ze kunnen er hun gevoelens in kwijt.

Jade kwam vrijdag om het leven op het voetpad, nadat een vrachtwagenchauffeur de controle over het stuur verloor. De school krijgt hulp van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Jade was 2 jaar en 9 maanden. Zeker aan haar jonge klasgenootjes is zo'n verlies moeilijk uit te leggen,

Op vraag van mama

Het is de mama van Jade die het beeld van het hoekje met iedereen wil delen, om de gedachte aan haar kind te doen voortleven. “Ze roept iedereen op om een knuffel met boodschap na te laten, we merken dat dat heel belangrijk voor haar is”, zegt directeur Joris Casteels nog.