Klanten van het beroofde BNP Paribas Fortis-filiaal verzamelen zich in de bank, waar dieven gisteren binnendrongen via zelfgegraafde tunnels. Daar roofden ze enkele persoonlijke kluisjes leeg. Klanten willen nu weten of dat van hen ook beroofd is.

De bank vraagt nu aan klanten om een verklaring op eer af te leggen en aan te geven wat er in hun kluis zat.

Het is nog niet duidelijk hoeveel buit de inbrekers konden maken. Het gerecht heeft vannacht de tunnels al onderzocht op aanwijzingen.