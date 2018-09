Klanten van Antwerpse tienerprostituee (15) voor rechter

Acht klanten van een vijftienjarige tienerprostituee verschijnen vanochtend voor de rechter in Antwerpen. Ze riskeren celstraffen tot vijf jaar. De zitting is openbaar. Een vzw die minderjarige meisjes opvangt die in de prostitutie verzeild geraakt zijn, vindt het een prima signaal van het parket om niet enkel de pooiers, maar ook de klanten te vervolgen.

De beklaagden hadden in november 2016 gereageerd op een advertentie op de website Redlights.be. Volgens de annonce was ‘Rebecca’ wel degelijk 18 jaar. Op de - uitdagende - foto viel dat moeilijk te verifiëren. De klanten betaalden 250 euro voor een uurtje met het meisje in een hotelkamer, vlakbij het Centraal Station in Antwerpen.

15 jaar

‘Rebecca’ was de schuilnaam die tienerpooier Elias Farrouj had bedacht voor zijn 15-jarig liefje. Het meisje was weggelopen uit een jeugdinstelling. Nadat Farrouj eerder al tot zeven jaar cel veroordeeld werd, besloot het Antwerpse parket een stap verder te gaan en voor het eerst ook acht klanten te vervolgen.

"Misleid"

Advocaat Jonathan Bogaerts verdedigt één van die klanten, een alleenstaande dertiger. “Mijn cliënt zegt dat hij misleid is door de advertentie en door het meisje zelf. Die beweerde wel degelijk 18 te zijn. Op foto’s ziet ze er eerder 20 dan 15 jaar uit.”

Een verklaring die weinig indruk maakt op Klaus Vanhoutte, directeur van de vzw Payoke, die zich ontfermt over een veertigtal tienerprostituees. “Dit soort mannen gaat heel bewust op zoek naar zeer jonge meisjes voor betaalde seks. Ze flirten met de wettelijke grens van 18 jaar. Als het dan fout loopt, moeten ze niet zeuren dat ze erin geluisd zijn. In Antwerpen is er een ruim aanbod aan volwassen sekswerkers, vrouwen van 23, 24 jaar. Het is nergens voor nodig om nóg jongere meisjes op te zoeken. Want zolang er een vraag is, zorgen tienerpooiers voor een aanbod.”

Foto: Archiefbeeld.