Klachten nadat student kat van gebouw gooit

Er komt online heel wat verontwaardiging naar aanleiding van een filmpje waarin te zien is hoe een aangeschoten student een kat van een residentie gooit op de campus van de universiteit Kulak in Kortrijk. De betrokken studenten zijn intussen geïdentificeerd. Ze hebben zich zelf gemeld bij de politie. (Opgelet, dit zijn schokkende beelden.)

“Het katje liep geen ernstige verwondingen op”, zegt Veerle Debaillie van dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. “Die poes heeft geluk gehad. Een jong katje is flexibeler. Een oudere kat zou wellicht slecht neergekomen en overleden zijn." De politie maakte een pv op, terwijl ook de cel dierenwelzijn op de hoogte is van de dierenmishandeling. De poes is vanuit het dierenasiel meegenomen door het departement Leefmilieu, voor verder onderzoek.

Excuses

De student bood ondertussen zijn excuses aan voor wat hij heeft gedaan. De jongeman was onder invloed van alcohol toen hij het dier van de studentenresidentie gooide. Ook de maker van het filmpje gaat niet vrijuit. Ze worden beiden op het matje geroepen bij de dienst studentenbeleid en dan wordt gekeken of ze gestraft worden.