Klacht bij Orde der Artsen tegen anti-vaccindokter Kris Gaublomme

Louis Ide, nationaal secretaris van de N-VA en zelf arts, gaat klacht indienen bij de Orde der Artsen tegen Kris Gaublomme. Dat zegt Ide na de oproep van minister van Volksgezondheid Maggie De Block bij VTM NIEUWS om klacht in te dienen.

Ide wil dat dat de Orde concrete maatregelen neemt want hij vindt het ongehoord dat Gaublomme de hedendaagse wetenschap in twijfel trekt.

Kris Gaublomme is huisarts in Maasmechelen, hij verkondigde gisteren in VTM NIEUWS dat vaccinatie tegen mazelen niet werkt en astma en autisme veroorzaakt.

Die uitspraken zorgden meteen voor heel wat kritiek. Op twitter en sociale media werd hij met de grond gelijk gemaakt.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zei vanmorgen dat ze erop rekent dat er een klacht tegen hem komt. Want de Orde der Artsen kan alleen maar optreden na een klacht.

“Die man gaat met zijn theorie levens kosten”, zei De Block. “Het nut van vaccinaties is wetenschappelijk bewezen. Alle andere beweringen zijn verzinsels, en een arts onwaardig.”