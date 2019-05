Kindje dat overleed in kinderopvang in Kalmthout stierf natuurlijke dood

De vijf maanden oude baby die maandag overleed in een kinderopvang in Kalmthout, is gestorven aan een natuurlijke oorzaak. Dat zegt het Antwerpse parket. Eerder was al vastgesteld dat er geen uiterlijke tekenen van geweld waren.

Het personeel van de kinderopvang merkte maandag rond de middag op dat het kindje in kwestie niet meer ademde. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse om het te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het parket startte een onderzoek en de wetsdokter en het labo kwamen ter plaatse, maar het blijkt nu dus om een natuurlijk overlijden te gaan.

