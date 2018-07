Kinderwagen met doek bedekken levensgevaarlijk

Je kinderwagen afdekken met een doek om je baby koel te houden, doe je beter niet. Dat blijkt uit een test van de Hulpverleningstraining Brandbewust BHV & EHBO in Nederland. Het kan zelfs gevaarlijk zijn, zo blijkt.

Op de beelden is te zien hoe twee kinderwagens naast elkaar in de zon worden geplaatst. De ene kinderwagen wordt afgedekt met een doek, de andere niet. De temperatuur van de kinderwagen die wordt afgedekt loopt al snel op tot iets meer dan 39 graden. Ook al bedoel je het goed, je brengt je kind onbewust in gevaar.

Maar hoe kan je je kind dan wel beschermen tegen de zon? Experts raden een doek niet volledig af, maar het is wel belangrijk dat die de kinderwagen niet helemaal bedekt. Op die manier krijgt je kind nog voldoende zuurstof. De beste manier om je kind koel te houden op warme dagen is volgens experts door een parasol over de kinderwagen te plaatsen.