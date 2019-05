Kinderpornoproces Guy Van Sande uitgesteld, door te weinig rechters

Pijnlijk, zeker in tijden waarin de bestraffing van seksueel geweld hoog op de agenda staat. Woensdag kan in Veurne het kinderpornoproces tegen Guy Van Sande (56) niét starten, omdat de rechtbank niet genoeg rechters vindt. “Leg dat maar eens uit aan de slachtoffers”, zegt advocate Iris Exelmans aan Het Laatste Nieuws.

Na een onderzoek van bijna drie jaar, zou overmorgen in Veurne het proces tegen Guy Van Sande en twee andere verdachten beginnen. De mannen zouden in een chatroom kinderporno hebben uitgewisseld en verschijnen daarvoor voor de correctionele rechtbank.

12 juni

Het proces zou echter deze week niet kunnen doorgaan. De rechtbank zou de betrokken advocaten per mail hebben laten weten dat er moeilijkheden geen geldige zetel kan worden samengesteld. Er zijn met andere woorden geen drie rechters beschikbaar voor de zitting. De advocaten wordt gevraagd om op 12 juni te komen pleiten.

Volgens advocate Els Exelmans kunnen haar cliënten hun oren niet geloven. Ze verdedigt de vader en grootouders van een meisje van wie Guy Van Sande bij hem thuis expliciete foto's zou genomen hebben toen ze nog maar vijf jaar was. “Het gaat hier over mensen, hè”, zegt Exelmans aan Het Laatste Nieuws. “Die moeten zich bij elke stap in de procedure opnieuw opladen en willen zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn.”

Ook de advocaat van Van Sande, Sven Mary, is niet tevreden. “Dit is inderdaad ook bijzonder vervelend voor mijn cliënt”, zegt hij. “Hij weet dat het een zwaar gemediatiseerd proces wordt en beseft dat hij veel bagger over zich heen zal krijgen, maar hij had zich nu psychologisch voorbereid op die eerste procesdag. Van Sande is geen vragende partij om dit altijd maar uit te stellen. Het gaat dan ook over zijn toekomst.”