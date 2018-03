Kinderopvang toe na klacht mishandeling

Kind en Gezin heeft kinderopvang ’t Paddestoeltje uit Lichtervelde uit voorzorg geschorst. Dat gebeurde naar aanleiding van een politieonderzoek nadat een ex-werkneemster een klacht tegen de crèche indiende. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Een ex-werkneemster van ’t Paddestoeltje stapte afgelopen woensdag naar de politie en diende klacht in tegen de uitbaatster. “Ik zag hoe ze het hoofd van een kind naar achteren trok en eten in zijn mond stak”, reageert ze anoniem in de Krant Van West-Vlaanderen. “Je hoorde hem kokhalzen en als het kind het eten weer uitspuwde, duwde ze het met haar vingers terug naar binnen. Ik zag zelfs hoe ze eten dat kinderen uitspuwden, aan andere kinderen gaf. En een kindje dat een week lang naar andere kinderen beet, werd zelf door de uitbaatster gebeten. Ik hoop dat die vrouw nooit meer in contact mag komen met kinderen.”

Preventief gesloten

”De kinderopvang is gesloten uit voorzorg, nadat we vernamen dat de politie een onderzoek voert”, zegt Leen Dubois van Kind & Gezin. “Wellicht gaan we op zoek naar een tijdelijke overnemer die de opvang wel kan openhouden.” Mogelijk kunnen de 18 kindjes uit ‘t Paddestoeltje woensdag alweer naar de opvang. Voorlopig kan alvast een deel van de kinderen bij een crèche in de buurt terecht.

Uitbaatster Chantal V., die niet bereikbaar is voor commentaar, verwittigde gisteren zelf alle ouders. Die hadden alvast geen klachten.

