Kindergeld: dit verandert voor jou

Met de nieuwe kinderbijslagregeling gaan gezinnen met één kind of twee kinderen erop vooruit. De andere vijftien procent van de gezinnen is in het nadeel, tenzij ze sociale correcties genieten. De hervorming houdt onder meer in dat er een maandelijks basisbedrag uitgekeerd wordt voor elk kind en dat ouders zelf een kinderbijslagfonds kunnen kiezen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Basisbedrag voor elk kind

Voor elke geboorte of adoptie zal er voortaan een startbedrag uitgekeerd worden van 1.100 euro. Daarnaast voorziet het nieuwe systeem vanaf 2019 voor elk kind een maandelijks basisbedrag van 160 euro, ongeacht de leeftijd en om het hoeveelste kind in de rij het gaat.

Bovenop het basisbedrag worden er extra toelagen uitgedeeld zoals een jaarlijkse schoolbonus in september, een zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, (half-)wezen en pleegkinderen en een sociale toeslag voor kinderen in gezinnen met een lager inkomen.

Tot slot is er een participatietoeslag voorzien die ouders moet stimuleren om hun kinderen naar school (twee keer 130 euro per kleuter) en naar kinderopvang te sturen (tot zestig euro per maand).

Keuze voor uitbetaler

Ook nieuw is dat wie vanaf 2019 een kind krijgt, zelf zal kunnen kiezen wie de kinderbijslag moet betalen. Wie vandaag al kindergeld krijgt, zal dat automatisch blijven ontvangen van dezelfde uitbetaler. Vanaf 2020 kunnen ook die mensen een keuze kenbaar maken.

Tot slot wordt het aantal fondsen teruggeschroefd tot vier: Kidslife, MyFamily, Infino en Parentia.