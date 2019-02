Kinderen van IS-strijdsters moeten dan toch niet gerepatrieerd worden

De zes kinderen van IS-strijdsters Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) moeten niet naar België gerepatrieerd worden. Dat heeft het Brusselse hof van beroep woensdag beslist. De Brusselse kortgedingrechter had in eerste aanleg wel beslist dat de kinderen moesten gerepatrieerd worden maar de Belgische regering ging tegen die beslissing in beroep en heeft daar nu gelijk gekregen.

"Het hof van beroep heeft de vordering van de twee moeders niet ontvankelijk verklaard, omdat die identiek is aan de vordering die zij reeds eerder hadden ingesteld en die afgewezen werd bij arrest van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2018", meldt de persmagistraat van het Brusselse hof van beroep.

