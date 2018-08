Kinderen met beperking gaan ballonvaren

Twaalf kinderen met een beperking zijn gisteren gaan ballonvaren. De kinderen hebben allemaal een spierziekte of zijn motorisch gehandicapt, waardoor ze in een rolstoel zitten. De ballonvaart was de afsluiter van hun kamp met thema "lucht".

De kinderen van de instelling Sint-Lodewijk in Wetteren, allen met een beperking, gingen de hele week samen op kamp. Als afsluiter stond er een ware luchtdoop gepland. Voor de kinderen werd een speciale ballon voorzien, volledig op maat van mensen met een beperking. Er zijn speciale instapdeuren, compartimenten en veilige stoelen.