Kinderen en tieners met kanker overleven steeds vaker de ziekte

De overlevingskansen van kinderen en tieners met kanker blijven stijgen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Stichting Kankerregister over de jongste leeftijdsgroep tot 19 jaar. Tien jaar na de diagnose is 85 procent van de jonge kankerpatiënten nog in leven. Dat hoge cijfer heeft alles te maken met de vooruitgang van de geneeskunde.

In 2016 is bij 550 kinderen en tieners in ons land kanker ontdekt. Het aantal nieuwe kankerdiagnoses stijgt jaar na jaar, en meer bij tieners dan bij kinderen. Dat is deels te verklaren door de bevolkingsgroei onder de 20 jaar en deels door het beter opsporen van kanker, zegt Nancy Van Damme van de Stichting Kankerregister. "Maar we kunnen niet hard maken dat kanker in de jongste leeftijdsgroep op zich ook méér voorkomt dan vroeger. "

Risico op overlijden daalt met 75 procent

Ook al stijgt het aantal geregistreerde kankergevallen, toch zijn er jaar na jaar minder overlijdens door de ziekte in de jongste leeftijdsgroep. In 2015 zijn er in ons land 47 kinderen en tieners gestorven aan kanker. In 2005, tien jaar eerder dus, waren dat er nog 81. Maar het is vooral op langere termijn dat de sterftecijfers sterk zijn gedaald. Sinds 1960 is het totale sterfterisico voor jonge kankerpatiënten verminderd met niet minder dan 75 procent.

Vooruitgang geneeskunde

De sterk gedaalde sterftecijfers hebben alles te maken met de vooruitgang van de geneeskunde. "We hebben een beter inzicht in de ziekte die kanker is, en we beschikken over meer gerichte en doeltreffende behandelingen", legt Van Damme uit.

De dalende sterftecijfers vertalen zich in betere overlevingskansen voor kinderen en tieners met kanker. "Zevenentachtig procent van de jonge patiënten is vijf jaar na de diagnose nog in leven", weet Van Damme, "en tien jaar na de diagnose is dat nog altijd 85 procent. De overlevingscijfers blijven nog licht stijgen, maar de grote winst is al eerder geboekt."