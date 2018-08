Kinderen en moeder van weg gemaaid op fiets

In Waasmunster zijn een moeder en haar twee kinderen (9 en 12) aangereden door een wagen. De moeder en het 12-jarige kind verkeren in levensgevaar. Het 9-jarige kind is buiten levensgevaar, dat zegt burgemeester Michel Du Tré (CD&V) aan VTM NIEUWS en bevestigt het parket.

Het ongeval gebeurde rond 20 uur aan een fietsersbrug op de grens tussen Hamme en Waasmunster. Een automobilist met een splinternieuwe, zware BMW reed de drie aan op het fietspad. Volgens getuigen reed de bestuurder veel te snel en was hij op weg naar een feest in de vlakbij gelegen feestzaal.

Na het ongeval kwamen drie medische interventieteams ter plaatse om zich over te slachtoffers te ontfermen. De bestuurder van de wagen werd meegenomen door de politie. Een verkeersdeskundige van het parket van Oost-Vlaanderen komt ter plaatse.