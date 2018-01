Kinderen dragen steeds vroeger beugel

Kinderen beginnen op almaar jongere leeftijd een beugel te dragen, vanaf 9 jaar is al lang geen uitzondering meer. Aan een beugel beginnen op jonge leeftijd heeft financiële voordelen. En de kinderen zelf hebben er geen moeite mee: zo'n beugel is tegenwoordig best een beetje hip.

In 2016 droegen 10.825 kinderen jonger dan negen een beugel, dat zijn er 2000 meer dan in 2014. Dat komt omdat tandartsen bepaalde afwijkingen sneller opsporen en ook sneller doorverwijzen naar een orthodontist.

Financieel voordeel

Op jonge leeftijd een beugel dragen heeft ook financiële voordelen. Wie een beugel draagt voor de leeftijd van negen jaar, krijgt het grootste deel van de behandeling terugbetaald en voorkomt bovenal een zwaardere vervolgbehandeling.