Kinderartsen waarschuwen voor ingeslikte batterijen

Kinderartsen roepen op om incidenten met ingeslikte batterijen meteen te melden. Kleine, ronde, platte batterijen, die vaak in kinderspeelgoed zitten, kunnen een bijtend zuur lekken. In Nederland werden vorige week drie kinderen opgenomen in het ziekenhuis. Ook in ons land komt het regelmatig voor.

Professor dr. Yves Vandenplas, diensthoofd van de pediatrie in het UZ Brussel, krijgt meermaals per jaar patiënten over de vloer die een batterij inslikten. Voor kinderen zien de platte knoopbatterijen er erg aantrekkelijk uit omdat ze op snoepjes lijken.

Brandende stoffen

Als ze worden ingeslikt is dat niet zonder gevaar, want de brandende stoffen in de batterijen kunnen overal doorbranden. Zo kunnen ze binnen de twee uur een gat branden in de slokdarm.

Kinderen die een knoopbatterij hebben ingeslikt, mogen daarna niet meer eten of drinken. Dat raadt het antigifcentrum aan. In het ziekenhuis moet dan zo snel mogelijk een röntgenfoto gemaakt worden om te zien waar de batterij zich bevindt.

Als ze nog in de slokdarm zit, moet de dokter ze verwijderen met een endoscoop. Zit de batterij in de maag, dan is het rustig afwachten tot ze via de stoelgang uitgescheiden wordt.

Gehandicapt

In het Nederlandse Rotterdam werden vorige week drie kinderen opgenomen die batterijen hadden ingeslikt. Sinds 2008 raakten in Nederland op die manier al zeker zestien kinderen ernstig gehandicapt. Twee kinderen zijn zelfs overleden.

Met hun oproep willen Nederlandse kinderartsen een beter beeld krijgen van de omvang van het probleem. Ze vermoeden dat het aantal slachtoffers hoger ligt dan tot nu toe gemeld is.