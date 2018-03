Kinderachtig tegen je hond praten, helpt

Met een hoog kinderstemmetje of met overdreven veel emotie tegen je hond praten, kan zijn voordelen hebben. Dat schrijft Het Laatste Nieuws op basis van een onderzoek van de Universiteit van York.

Onderzoekers voerden spraakproeven uit bij dertig honden. Daaruit bleek dat de aandachtsspanne van honden groter is wanneer je uitspraken doet die specifiek naar hen gericht zijn, zoals ‘Gaan we wandelen?’ of ‘Flinke jongen!’.

Ook de manier waarop je als baasje deze uitspraken doet, is belangrijk. Uit het onderzoek bleek dat een hoog kinderstemmetje en overdreven veel emotie helpt.

Betere communicatie

Door de methode toe te passen zou de communicatie met je hond veel beter verlopen. Daarnaast zou je hond meer tijd met je willen doorbrengen en meer aandacht aan commando’s besteden.