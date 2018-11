Kind verkouden? Medicatie kan omgekeerd effect hebben

Kinderen jonger dan zes jaar die verkouden zijn medicatie geven, helpt niet. Sterker nog: hoestsiroop of neusspray kunnen zelfs schadelijk zijn. Dat blijkt uit een internationale studie, en dokters bij ons bevestigen het. Het beste medicijn is geen medicijn: laat je kind gewoon uitzieken.

Nu het stilaan kouder wordt, zijn veel kinderen stevig verkouden. Ook bij huisartsen komen er kinderen langs met een hoest en een loopneus. Maar artsen bevestigen dat hoestsiroop niet het beste medicijn is. Die kunnen het ademhalingscentrum in de hersenen stilleggen, wat een wiegendood tot gevolg kan hebben.

Snoepje

“Bovendien zitten er ook vaak stoffen in die heel verslavend werken, waardoor de kinderen het medicijn als een snoepje gaan zien”, zegt Johan Vansintjan, professor Huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel.

Vooral kinderen onder de zes jaar zijn het kwetsbaarst, maar ook daarna ga je best langs bij de dokter. “Toch gebruik je beter andere middelen. Want door het probleem te onderdrukken, kan het net langer gaan duren.”

Wat helpt wel?

Het belangrijkste advies dat artsen geven, is geduldig zijn. Je grijpt best niet te snel naar medicatie, en laat je kind beter uitzieken. Dat doe je door je zoon of dochter voldoende te laten drinken. Klassieke middeltjes als thee met honing zijn ook efficiënt.