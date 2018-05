Kind bedolven in zandput op strand

Op het strand van Nieuwpoort raakte een meisje van negen vanmiddag bedolven toen een put die ze zelf had gegraven instortte. “Het meisje moest beademd worden, maar stelt het nu weer beter”, bevestigt de lokale politie Westkust aan VTM NIEUWS.

Het Duitse meisje was met haar ouders op het strand. Om 13u30 begon de moeder luid te roepen toen ze haar dochter niet meer vond en merkte dat de put die ze aan het graven was ingestort. Voorbijgangers zijn meteen beginnen te graven. "We waren met een stuk of tien, we hebben gezocht met schoppen en met onze blote handen", zegt Steve Pinson aan VTM Nieuws, die met zijn klank- en lichtbedrijf in de buurt aan het werken was. "Na zo'n vier minuten hebben we haar gevonden. We zagen eerst een t-shirt en hebben dan de rest van haar lichaam uitgegraven."

Bewusteloos

Het meisje was op dat moment bewusteloos, ze zag ook blauw. "We hebben haar beademd", zegt Steve Pinson nog. "Na een tijdje kwam ze weer bij en ondertussen waren ook de hulpdiensten aangekomen." Die hebben het meisje ter controle naar het ziekenhuis overgebracht, maar ze stelt het goed.

Zuurstofgebrek

Het negenjarige meisje heeft heel veel geluk gehad, want onder het zand is er heel snel een zuurstofgebrek. “Het meisje lag plat op haar buik toen de put instortte”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust. “Daardoor was er onder haar mond nog een holte met lucht waardoor lange tijd kon blijven ademen.”

Niet dieper dan kniehoogte

Het meisje had twee putten van ongeveer een meter gegraven en wou die met elkaar verbinden via een ondergrondse tunnel. De reddingsdiensten vragen nog eens om zeker geen diepe putten te maken in het zand. De regel is: niet dieper dan kniehoogte.

