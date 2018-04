Kind (1,5) valt tussen sluisdeuren Schelde

In het Oost-Vlaamse Wichelen is vanmiddag een kind omstreeks 16.10 uur zowat acht meter diep in een sluiscomplex aan de Schelde gevallen. Het kind was samen met zijn ouders aan het wandelen toen het naast een rooster ten val kwam en in een gat terechtkwam. Het raakte daarbij enkele metaalobstakels.

Het kind viel relatief zacht op een modderachtige ondergrond en kreeg geen water binnen. Omstaanders zijn afgedaald en hebben het kind na tien minuten gered.

Op het moment van de onfortuinlijke val waren heel wat omstaanders in de buurt. Nog voor de brandweer ter plaatse kwam hadden die het rooster opengemaakt en het kind gered. Het kind werd zwaargewond in gezelschap van de ouders naar het ziekenhuis overgebracht door de MUG-diensten.

Foto HLN: Didier Verbaere